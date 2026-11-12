Joao Grant Franco kimdir, kaç yaşında? Below Deck programında yer alan Joao Franco neden tutuklandı?

Bodrum’da yaşanan ve 17 yaşındaki Muhammet K.’nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayın ardından tutuklanan Joao Grant Franco, televizyon izleyicilerinin de araştırdığı isimler arasına girdi. Lüks yatlarda çalışan personelin günlük yaşamını ve iş ilişkilerini konu alan Below Deck adlı ABD yapımı reality şovda yer alan Franco, denizcilik kariyerinin yanı sıra televizyon programındaki görevleriyle tanınıyor.

30 Nisan 1990 doğumlu olan Franco, Zimbabve’nin başkenti Harare’de dünyaya geldi. Denizcilik sektörüne yönelmeden önce farklı işlerde çalışan Franco, daha sonra yatçılık alanında kariyer yapmaya başladı. Televizyon macerasına ise 2018 yılında Below Deck Mediterranean ile adım attı.

JOAO GRANT FRANCO KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

30 Nisan 1990 tarihinde dünyaya gelen Joao Grant Franco, 2026 yılı itibarıyla 36 yaşında. Zimbabve’nin Harare kentinde doğan Franco, daha sonra kariyerini Avrupa’ya taşıdı. Franco’nun denizcilik sektörüne geçmeden önce farklı alanlarda çalıştığı biliniyor. BMW’de motorlu araç mühendisi olarak görev alan ve organizasyon sektöründe çalışan Franco, kardeşiyle birlikte arazi araçlarını turistik kullanıma uygun hale getirdikleri bir iş de yürüttü.

Zimbabve’deki ekonomik koşulların ardından ülkesinden ayrılmaya karar veren Franco, kardeşiyle birlikte Avrupa’ya giderek yatçılık sektöründe çalışmaya başladı.

JOAO GRANT FRANCO KARİYERİ

Joao Franco’nun televizyon kariyeri, 2018 yılında Bravo kanalında yayımlanan Below Deck Mediterranean programıyla başladı. Programın üçüncü sezonunda baş güverte görevlisi olarak kamera karşısına geçti. 2019 yılında yayımlanan dördüncü sezonda ise bosun, yani güverte ekibinin sorumlusu olarak görev aldı.

Franco, daha sonra Below Deck serisinin Avustralya’da geçen versiyonu olan Below Deck Down Under kadrosuna katıldı. 2023 yılında yayımlanan ikinci sezonda güverte sorumlusu olarak yer aldı. 2026 yılında ekrana gelen dördüncü sezonda ise ikinci kaptan görevini üstlendi.

BELOW DECK PROGRAMININ KONUSU NE?

ABD yapımı Below Deck, lüks yatlarda çalışan mürettebatın iş ve günlük yaşamını konu alan bir reality şov. Bravo kanalında yayımlanan programda yat kaptanı, güverte ekibi, aşçılar ve servis personelinin charter adı verilen özel yat kiralama seferleri sırasında yaşadıkları anlatılıyor.

Program boyunca mürettebatın misafirlerin taleplerini karşılamak için yürüttüğü çalışmalar, yat içerisindeki görev dağılımı ve ekip üyeleri arasındaki ilişkiler ekrana taşınıyor. Yoğun çalışma temposu ve uzun süre aynı ortamda bulunmak zorunda kalan çalışanlar arasındaki anlaşmazlıklar da programın içerikleri arasında yer alıyor.

Joao Franco, serinin farklı yapımlarında dört sezon boyunca yer aldı. Kariyerine güverte görevlisi olarak başlayan Franco, ilerleyen yıllarda bosun ve ikinci kaptan pozisyonlarına yükseldi. Franco’nun mesleki kariyeri televizyon programlarıyla sınırlı kalmadı. Below Deck Mediterranean’ın dördüncü sezonunun ardından kaptanlık alanında ilerlemeye başlayan Franco, mesleki eğitimlerini sürdürerek farklı yatlarda görev aldı.

Mayıs 2026’da verdiği röportajda ise Below Deck Down Under’ın dördüncü sezonunun televizyon serisindeki son katılımı olduğunu belirtti. Franco, kariyerinde güverte görevliliğinden kaptanlığa uzanan bir ilerleme kaydettiğini ve bundan sonraki hedefinin denizcilik sektöründeki kariyerini sürdürmek olduğunu ifade etti.

JOAO GRANT FRANCO NEDEN TUTUKLANDI?

Joao Grant Franco’nun adı, Muğla’nın Bodrum ilçesinde 7 Kasım 2026’da yaşanan ve 17 yaşındaki Muhammet K.‘nın hayatını kaybettiği kavgayla gündeme geldi. Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir işletmede başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay sırasında başını sert zemine çarpan Muhammet K., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Portekizli kardeşler Joao Grant Franco (36) ve Carlos Campbell Franco (34), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kavgaya karıştığı belirtilen Y.A. ve F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Franco, emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddederek kendilerinin saldırıya uğradığını savundu. Kardeşi Carlos Franco da kendisini korumak amacıyla karşılık verdiğini, Muhammet K.’nın dengesini kaybederek düşmüş olabileceğini ileri sürdü.