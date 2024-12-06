Jose Mourinho'dan Cristiano Ronaldo açıklaması! 'İstemiyorum çünkü..."

06 Aralık 2024 11:48 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 12:11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda flaş açıklamalarda bulundu. Cristiano Ronaldo'nun transferi hakkında konuşan Mourinho, “Ronaldo'yu istemiyorum çünkü forvetlerimden memnunum" dedi.

Fenerbahçe​ Teknik Direktörü Jose Mourinho​, Beşiktaş​ derbisi öncesi basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Talisca​ ve Cristiano Ronaldo​ hakkında konuştu. Mourinho, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek için de çarpıcı ifadeler kullandı.

"RONALDO'YU İSTEMİYORUM"

Bir süre önce gündeme gelen Portekizli Cristiano Ronaldo'nun transfer sürecine ilişkin soruya Mourinho, "Ronaldo gelmeyecektir. İlk sebebi elimde çok iyi 3 santrforum var ve ben forvet istemiyorum. Cristiano her zaman Cristiano'dur ama ben istemiyorum çünkü forvetlerimden memnunum. Arabistan'da kazandığı para ve 1000 gol hedefi var. Türkiye'ye gelmek için İstanbul'un güzelliği dışında ne motive edebilir. Ocak ayı transfer dönemini çok fazla sevmem çünkü o zaman gelen oyuncunun belli bir süreye ihtiyacı oluyor. Asla transfere hayır demiyorum ama kalkıp Ali Bey'ın ya da Acun Bey'in kapısını çalıp transfer istiyorum demiyorum. Ben sadece fotoğrafsız galibiyet istiyorum." diye konuştu.

TALISCA AÇIKLAMASI

Jose Mourinho, kış transfer dönemi için yönetimden herhangi bir talepte bulunmadığını belirtti.

Sezona başladığı takımı geliştirmeyi amaçladığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Ocak transferi için kimseyi istemedim talepte bulunmadım. Benim işim bana yazın verilen oyuncuları geliştirmek. İnsanları kazanma konusunda takıntılı olduğumu söylemiştim ama benim işim kazanmak kadar geliştirmek. Oğuz'a şans vermeyip kış transferinde kanat aldığınızı düşünün, oyuncu biter o zaman. Jayden gitti sakatlandığı için ama Kostic ve Levent oynuyor. Avrupa maçlarında Mert oynuyor. Her takım City gibi olamaz, öyle olunca 115 davayla uğraşmanız gerekiyor. Kulüp bir şey yapmaya karar verirse kulübe bir şey söylemem, aramızda yanlış anlaşılma yok. Kulüp alma dediğim oyuncuyu zaten almaz bu konuda aramızda saygı var. Talisca çok iyi oyuncu, bu konuda şüphe yok ama Tadic, İrfan ve Szymanski de çok iyi oyuncu. Ben Acun Ilıcalı ve başkan üzerinde hiç baskı oluşturmuyorum." şeklinde görüş belirtti. Jose Mourinho, sayısal anlamda çok iyi bir kadroya sahip olduklarını da dile getirerek, "Avrupa'da biraz daha farklı bir kültür var, orada daha tempolu, daha şiddetli takımlarla karşılaşıyoruz. Türkiye'de biraz daha farklı bir oyunla karşılaşıyoruz. PSG neden Avrupa'da başarılı olamıyor çünkü onlar Fransa'da oynarken Avrupa'da karşılaşacakları şeylere hazırlanamıyorlar. Ben Türkiye maçlarında bile Avrupa maçını düşünerek kurgular yapıyorum bazen. Burada yaptığımız şeyleri Avrupa'ya taşımak dolayısıyla zor oluyor." diye konuştu.

"BEN GÜLMEYİ TERCİH EDİYORUM"

Deneyimli teknik adam, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in ifadelerine ilişkin ise "Göz oyarım diyen başkanla ilgili şunu söylemem gerekiyor. Bu duruma ya ağlarsınız ya da gülersiniz. Ben gülmeyi tercih ediyorum. Dünya basınında yansımalarına bakınca ben de bu durumdan utandım ve kendisi adına üzüldüm." şeklinde görüş belirtti.