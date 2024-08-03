Kabataş-Bağcılar tramvay seferlerine kısıtlama! Metro İstanbul duyurdu

03 Ağustos 2024 18:52 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 18:58

Sultanahmet'te yapılan yürüyüş nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bazı istasyonları arasında seferlerin yapılamadığı bildirildi.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Sultanahmet bölgesinde yapılan yürüyüş nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Sirkeci ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

SEFERLER YAPILDIĞI DURAKLAR

Metro İstanbul'dan yapılan ikinci duyuruda ise seferlerin Kabataş-Sirkeci ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

BİNLERCE KİŞİ AYASOFYA MEYDANI'NDA TOPLANDI

Sivil Toplum Kuruluşları, suikast sonucu öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin vasiyeti üzerine 3 Ağustos'ta Filistin'e destek amacıyla meydanlarda toplandı.

Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde bir araya gelen STK'lar ve gönüllüler Filistin'de yaşananların son bulması için Ayasofya Medyanı'nda Filistin halkına destek için buluştu.