Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor: Ekonomiden diplomasiye gündem yoğun

25 Kasım 2024 05:24 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 05:37

Bugün gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda olacak. Toplantı ekonomiden dış politikaya kadar geniş bir yelpazeye yayılacak. 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak yeni ücretler ve maaş artışlarının detayları; memurlar ve emeklilerin alacağı zam oranlarıyla ilgili gündemler de masaya yatırılacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ başkanlığındaKabine Toplantısı​ 15 günlük aranın ardından bugün yapılacak. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programı sonrası Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO​ Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul edecek, ardından Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

DIŞ POLİTİKA GÜNDEMİ KABİNEDE

Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte​ ile Türkiye​'nin NATO'daki rolü ve bölgesel güvenlik meseleleri üzerine yapılacak bir dizi görüşme gündemini ve bölgesel savaş gündeminin kabineye gelmesi bekleniyor.

EKONOMİ GÜNDEMİ VE ÜCRETLER DE GÖRÜŞÜLECEK

2025 yılına ilişkin zam oranlarının belirleneceği Kabine toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri, çalışanlar ve emekliler için yapılacak ücret artışları olacak. Toplantıdaki tartışmalar, memurların ve emeklilerin alacakları maaş zammı ile enflasyon farklarının nasıl belirleneceğine dair önemli kararlar alacak.

Bu çerçevede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet yetkilileri, asgari ücretin belirlenmesi süreciyle ilgili olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2025 yılı için yapacağı değerlendirmeleri de inceleyecek. Asgari ücretin, işçi ve çalışanların yaşam standardını iyileştirmek amacıyla nasıl bir düzeyde belirlenmesi gerektiği toplantının önemli konularından biri olacak.

TERÖRLE MÜCADELE GÜNDEMİ

Yurtiçindeki terörle mücadele operasyonları da Kabine toplantısının bir diğer önemli gündemi olacak. İçişleri Bakanı ve güvenlik yetkililerinin sunum yapacağı bu bölümde, ülke genelindeki terör operasyonlarında gelinen son durum aktarılacak. Ayrıca, özellikle sınır ötesi operasyonlar ve gelecekteki güvenlik stratejileri üzerine değerlendirmeler yapılacak. Operasyonların başarılı bir şekilde yürütülmesi ve terör tehdidinin ortadan kaldırılması için atılacak adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmelerle, alınan kararları kamuoyuna açıklayacak ve gündemin önemli başlıkları hakkında bilgi verecek.