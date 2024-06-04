Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

04 Haziran 2024 18:20 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 18:53

Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderlik ettiği toplantıda bir araya geldi. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması beklentisi de masaya yatırıldı. Alınan kararın açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Biz, emekçinin, işverenin, köylünün, şehirlinin, gençlerin bize oy verenler kadar tercihini farklı yönde kullananların da hükümetiyiz. 18 kez sandıkta millete hesap verdik.

-Türkiye'ye kazandırdıklarımız, hedeflerimiz ortadadır. Milletimiz de yaptıklarımızı yapacaklarımızı görmektedir. Esas olan milletimizin takdiridir.

9. YARGI PAKETİ GÜNDEMDE

-Adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi 2002'den beri üzerinde durduğumuz konudur. Son bir yılda 52 bin metrekare alana sahip 5 adalet sarayını hizmete açtık. 11 ilde yeni adliye binaları yapılıyor. 8. Yargı Paketi ile önemli değişikliklere imza attık. 9. Yargı Paketi halihazırda meclisimizin gündemindedir.

DOĞUM ORANLARININ AZALMASINA ÖNLEMLER

-Toplumun temel direği olan aile kurumunun önemini daha iyi anladığımız günlerden geçiyoruz. LGBT dayatması faşizmi bile aratır zorbalığa, baskıya dönüştü. Ailelerin ciddi sıkıntılarla yüzleştiğini görüyoruz. Muhalefetten gelen eleştirilere rağmen bu konuya dikkat çekiyoruz. Doğum istatistikleri bizim haklılığımızı ortaya koydu. Bu konuda yeni uygulamaları gündeme alacağız.

-Ailemiz istikbalimiz temasıyla aile ve gençlik fonuyla faizsiz kredi veriyoruz. Ailenin korunması vizyon planını hayata geçirdik. Kadının güçlenmesi planını hayata geçirdik. Türkiye OECD değerlendirmesinde kadın erkek eşitliğine duyarlı ülkeler arasında yer aldı.

-Çalışma hayatının iyileştirilmesi için birçok adım attık. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Bir önceki döneme göre yüzde 49 artış oranı oldu.

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