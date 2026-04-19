Türkiye gündeminde öne çıkan başlıkların ele alınacağı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde toplanmaya hazırlanıyor. Tarih ve saatin netlik kazanmasıyla birlikte toplantıya dair ayrıntılar merak edilmeye başlandı. Önemli kararların çıkması beklenen zirvede ekonomi politikaları, bölgesel gelişmeler ile iç gündeme ilişkin kritik konuların değerlendirilmesi planlanıyor. Kamuoyu ise toplantının başlangıç saatine ve gündem maddelerine yoğunlaşmış durumda.

HABERİN ÖZETİ Kabine Toplantısı yarın mı ne zaman saat kaçta? Kabine Toplantısı gündemi Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ekonomi politikaları, bölgesel gelişmeler ve iç gündeme dair kritik konuları ele alacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 15.30'da toplanacak. Toplantıda dış ve iç siyasete dair gelişmeler değerlendirilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları ve önleyici adımlar gündemde olacak. İran-İsrail gerilimi ve ekonomik yansımaları görüşülecek. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz, terörsüz Türkiye vizyonu ve Gülistan Doku soruşturması ele alınacak konular arasında yer alıyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 15.30’da önemli başlıklarla toplanacak. Toplantıda dış ve iç siyasete dair gelişmelerin yanı sıra, geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarına ilişkin süreç ve benzer olayların önlenmesine yönelik atılabilecek adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca İran-İsrail hattındaki gerilim ve bunun ekonomik yansımaları da gündeme gelecek. Hürmüz Boğazı’ndaki kriz, terörsüz Türkiye vizyonu ile Gülistan Doku soruşturması da ele alınması öngörülen başlıklar arasında yer alıyor.

OKUL SALDIRILARI SONRASI GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Eğitim kurumlarını hedef alan saldırılar, hükümetin en duyarlı olduğu konuların başında bulunuyor. Şener Çetin, “Şanlıurfa’da ve aynı şekilde Kahramanmaraş’ta meydana gelen üzücü olayların, okul saldırılarının yine gündem maddeleri arasında yer aldığını söylemek mümkün” ifadeleriyle alınan tedbirleri aktardı. Çetin, “Bu kapsamda okul güvenliği konusunda önlemler önemli ölçüde artırılmış durumda; saldırganlara yönelik yürütülen inceleme ve çalışmalar ise kapsamlı biçimde sürüyor” sözleriyle devletin kararlı tutumunu ortaya koydu.