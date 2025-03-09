Kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Gündemde Terörsüz Türkiye süreci, ekonomi ve Suriye gibi konular ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabine Toplantısı'nda terörsüz Türkiye süreci, başıboş köpek sorunu, ekonomi ve Suriye gibi önemli gündem konuları ele alınacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın yaptığı 'silah bırakın' çağrısına PKK'dan olumlu yanıt gelmesi ve kamuoyundaki yankıları kabinede ele alınacak. Terör örgütünün silah bırakma süreci, bu sürecin gözlemlenmesi, olası yasal düzenlemeler kabine toplantısında ele alınacak.

FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE MASADA

Kabinede ekonomideki gelişmeler de değerlendirilecek. Ramazan ayında fahiş fiyatla mücadeleye dair atılan adımlar masada olacak.

Enflasyonun seyri ve ve bu alanda atılacak yeni adımların detaylandırılması bekleniyor.

SURİYE'DEKİ ÇATIŞMALAR VE GAZZE'DEKİ ATEŞKES SÜRECİ

Dış politikada en önemli başlık Suriye. Son günlerde devrik lider Esad destekçileri ile yaşanan çatışmalar sürüyor.

Özellikle Lazkiye şehrindeki çatışmalar ve Türkiye'nin süreci takibi kabinede değerlendirilecek.

Kabinede Gazze'deki ateşkes sürecinin de kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek ve toplantıda alınan kararlara ilişkin bir konuşma yapacak.