Bakan Yerlikaya duyurdu! Kaçak alkole Çengel operasyonu!

26 Aralık 2024 07:49 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 07:57

Bakan Yerlikaya 81 ilde yapılan “Çengel-14 ve Çengel-15 operasyonlarında 136 bin 904 litre sahte alkol ve etil alkolün ele geçirildiğini ve 279 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

Güvenlik güçlerinin sahte alkol ile mücadelesi sürüyor. Bakan Yerlikaya 81 ilde yapılan “Çengel-14 ve Çengel-15 operasyonlarında 136 bin 904 litre sahte alkol ve etil alkolün ele geçirildiğini ve 279 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu. İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları; JANDARMA: “ÇENGEL-14 operasyonunda; Jandarma​ Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; 77 bin 495 litre sahte alkol ve etil alkol,

4 bin 679 adet sahte bandrol ele geçirildi.

Ayrıca 9 adet yasa dışı sahte alkol imalathanesi deşifre edildi.

Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 73 şüpheli hakkında işlem yapıldı. EMNİYET: “ÇENGEL-15 operasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 44 bin 796 litre etil alkol,

14 bin 613 litre sahte alkol,

10 bin 391 adet sahte bandrol,

5 bin 347 adet alkol aroması ile

Çok sayıda boş şişe ve etiket ele geçirildi.

Ayrıca 12 adet yasa dışı sahte alkol imalathanesi deşifre edildi.

Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 206 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığının taşra birimlerinin de katıldığı polisimizin yaptığı operasyonlarda yapılan değerlendirmede yaklaşık 74 Milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi. İlgili Haberler Narin Güran cinayetinde ikinci duruşma bugün! Zorla getirilen çocuk ve çoban ifade verecek Eski eşini otelde katletmişti! İfadeleri kan dondurdu! 'Namusunu temizle sen böyle yaşayamazsın' dediler