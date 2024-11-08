Kaçak elektrik bağlayan kadın gündeme oturdu! Sosyal medyayı sallayan video 

08 Kasım 2024 14:23 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 14:25

Kaçak elektrik kullanımının en yoğun olduğu illerimizden Şanlıurfa'da kayda alınan bir görüntü sosyal medyada gündeme oturdu. Kamera kaydında bir kadının 1000 volt elektrik akımının bulunduğu panodan kaçak elektrik bağlantısı yaptığı görülüyor.

Kaçak elektrik kullanan iller arasında 4. sırada yer Şanlıurfa'da bir kadının trafodan kaçak elektik çektiği esnada çekilen görüntüler sosyal medyada viral oldu. Söz konusu kamera kaydında, orta yaşın üstünde bir ev hanımının trafoda kaçak elektrik için yaptığı işlem görülüyor. Kabloyu çektikten sonra vidalarını sıkan kadın, daha sonra trafonun kapağını yerleştirerek işini sonlandırıyor.

ÖNLEMLER KAR ETMİYOR

Devletin aldığı tüm önlem ve yapılan tüm denetimlere rağmen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaçak elektrik kullanım oranı çok yüksek seviyelerde. Bu kapsamda sosyal medyaya düşen bir görüntü, izleyenlere "Pes artık dedirtti.

EN ÇOK KAÇAK ELEKTRİK KULANANAN İLLER HANGİLERİ?

Güneydoğu Anadolu, kaçak elektrik kullanımında bölgedeki illerin toplam verileriyle birlikte ilk sırayı aldı. Bu bölgede 72,7'lik yüzdeyle Mardin, ilk sırada yer aldı. Mardin'den sonra sırasıyla yüzde 70,9 ile Şırnak, yüzde 66,5 ile Adıyaman, yüzde 65,4 ile Diyarbakır, yüzde 64,4 ile Hakkari ve yüzde 58,8 ile Şanlıurfa takip etti.