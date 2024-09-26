Kaçak elektrik kullanan kişi ekiplere uzun namlulu silahlarla saldırdı! Korku dolu anlar kamerada

26 Eylül 2024 11:12 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 11:13

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Arıklı Mahallesinde kaçak elektrik denetimi yapan saha çalışanları saldırıya uğradı. Denetime gelen saha çalışanlarına uzun namlulu silahla saldıran kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Korku dolu anlar ise ekiplerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Mardin'in Kızıltepe​ ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesinde kaçak kullanım tespit eden Dicle Elektrik ekipleri bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Ekiplerin çalışması sırasında yakınlarda bulunan biri evinden uzun namlulu silahla çıktı. Duruma tepki gösteren İ.Ü., şirket çalışanlarının yanına giderek denetime tepki gösterdi.

UZUN NAMLULU SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Öfkeli şahsın evine doğru yönelmesiyle tedbir amaçlı araçlarına binen ekip, bölgeden ayrılmak için hareket etmeye başladı. Bu esnada İ.Ü. elinde uzun namlulu silahla evinden çıkarak ekiplere ateş açtı. Ekipler, hızlı bir şekilde bölgeden uzaklaşarak olaydan yara almadan kurtuldu.

80 HANEYE YETECEK GÜÇTE KAÇAK ELEKTRİK​ KULLANIMI

Şirketten alınan bilgilere göre, saldırının gerçekleştiği Arıklı Mahallesinde tespit edilen kaçak trafonun, 160 kVA gücünde olduğu ve bu güçteki bir trafonun 80 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabileceği vurgulandı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Olayın ardından Dicle Elektrik ekipleri, jandarma karakoluna giderek saldırgan İ.Ü. hakkında şikayette bulundu. Aynı gün içinde düzenlenen operasyonla İ.Ü. ruhsatsız silahı ile birlikte gözaltına alındı. Saldırganın, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği bildirildi.