Kaçak hacca geçit yok! Suudi Arabistan yeni kuralları açıkladı

Suudi Arabistan, hac döneminde yaşanan yoğunluk ve izinsiz girişleri engellemek amacıyla vize kurallarını sıkılaştırdı. 29 Nisan 2025’ten itibaren yalnızca geçerli hac vizesi bulunan kişilerin Mekke’ye girişine izin verilecek. Hac vizesi dışındaki tüm vizelerle gelenlerin kente girişi ve kalışı yasaklanacak.

Suudi Arabistan, hac döneminde artan "kaçak hac" girişimlerini engellemek amacıyla bu yıl sıkı güvenlik ve vize kontrolleri uygulayacağını duyurdu. Altyapı ve sağlık hizmetleri üzerinde artan baskıya dikkat çeken yetkililer, 29 Nisan 2025 itibarıyla yalnızca geçerli hac vizesi bulunan kişilerin Mekke’ye girişine izin verileceğini açıkladı.

29 NİSAN'DAN İTİBAREN HAC VİZESİ DIŞINDA GİRİŞ YASAK

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 Zilkade 1446 (29 Nisan 2025) tarihinden itibaren turistik, ticari, ziyaret ya da umre dahil olmak üzere hac vizesi dışında herhangi bir vizeyle gelen kişilerin Mekke’ye girişinin yasaklandığı belirtildi. Umre ziyaretinde bulunacakların ülkeye giriş için son tarihi 13 Nisan, çıkış için ise son günün 29 Nisan olduğu bildirildi.

UMRE VİZESİ DURDURULDU

Ayrıca, umre vizelerinin verilmesinin 10 Haziran’a kadar durdurulacağı da duyuruldu. Açıklamada, “Kutsal başkent Mekke’ye girebilmek için geçerli bir hac vizesi, Kutsal Başkent İdaresi’nden alınmış özel oturma izni ya da çalışma izni bulunması şarttır” ifadelerine yer verildi.

Suudi yetkililer, geçtiğimiz yıl hac vizesi olmadan Mekke'ye giren binlerce kişinin sistem üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu, bu durumun özellikle sağlık hizmetlerini olumsuz etkilediğini belirterek, bu yıl hiçbir esnekliğe izin verilmeyeceğini vurguladı.