Kaçakçılık girişimine darbe: 309 Jako Papağanı yeni bir hayata başlıyor!

06 Ağustos 2024 20:31 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 20:31

Konya’da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!

Konya’da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen Kongo'dan transit olarak getirilen ve ülkeden çıkışı kısıtlanmış olan 309 adet jako papağanı koruma altına alındı.

5’İ ÖLDÜ

İstanbul Havalimanı'nda 4 Ağustos 2024 tarihinde Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından kargo bölümünde yapılan operasyonda 5'i ölü toplam 309 papağan ele geçirilmişti.

ÇIKIŞI KISITLANMIŞTI

Ülkeye transit olarak getirilen kargodaki canlıların evrakları incelendiğinde, uluslararası dolaşımı ve ticareti için zorunlu olan 'CITES' belgelerinin bulunmadığı tespit edildi. Yakalanan kuşların Tayland ve Irak'a gönderileceği öğrenilmiş ve nesli tehlike altında olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'nin (CITES) Poicephalus gulielmi (Jardine) papağan türü için düzenlenmiş belgelerinin olduğu, ancak papağanların Kongo'dan çıkışı kısıtlanmış olan Jako türüne ait olduğu tespit edilmişti.

KALICI YAŞAM ALANLARINA GÖNDERİLECEK

Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler tarafından papağanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı. Bir süre özel bir alanda tutulacak olan papağanlar ardından kalıcı olarak belirlenecek yaşam alanlarına gönderileceği öğrenildi.