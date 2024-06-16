Kaçan kurbanlık mahalleyi birbirine kattı! O anlar kamerada...
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Haziran 2024 01:15 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 01:32
İstanbul Küçükçekmece’de yarın kesim için getirilen ve sahibinden kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. Kaçan boğa yaklaşık 1 saatlik kovalamacının sonunda yakalandı.
Kurban Bayramı öncesi kaçan boğa haberleri gelmeye başladı. İstanbul Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde kesim için kamyonete bindirilmeye çalışılan kurbanlık boğa sahiplerinin elinden kaçtı.
Kaçan kurbanlığı sahipleri yakalamaya çalışmaya çalıştı. kovalamaca sırasında yaralanan olmazken, kaçan kurbanlık mahalleli vatandaşlara panik yaşattı.
1 SAAT SONRA YAKALANDI
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yakalanan kurbanlık boğa, gözleri kapatılarak kamyonete bindirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı