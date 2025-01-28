Kadıköy bit pazarı vahşetinde pişkin savunma! Saldırgan çocukların ifadesi ortaya çıktı

28 Ocak 2025 09:05 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 09:17

Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İstanbul'da ünlü bir restoranın şefi Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, yaşam mücadelesi veriyor. Bıçakla saldırıyı gerçekleştiren çocuğun ve arkadaşının ifadeleri ortaya çıktı. İddialara göre iki saldırgan çocuk kendilerine laf atıldığını söyledi.

Kadıköy’de bit pazarında Özel İtalyan Lisesi öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi’yi iki çocuk şüphelinin ifadelerine ulaşıldı. Bıçağı kullanan B.B.(15), kendilerine sözlü sataşma olduğu gerekçesiyle karşılık verdiğini söyledi. İddialara göre sözlü tartışma sonrası B.B.(15) ve U.B.(16) isimli iki saldırgan çocuk, Mattia Minguzzi'ye bıçakla saldırdı, yerde tekmeledi.

MATTİA MİNGUZZİ YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan talihsiz 15 yaşındaki çocuk, Göztepe Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşam mücadelesi veriyor.

Zincirlikuyu'daki ünlü bir İtalyan restorantın Executive Şefi Andrea Minguzzi ile sanatçı çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan Mattia'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken Sabah, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanan iki saldırganın savcılık ifadelerine ulaştı.

''AĞZIN SÜT KOKUYOR''

Mattia Minguzzi'ye vahşice saldırdığı anları kameraya yansıyan B.B., "Pazarda gezerken tanımadığım 3 kişiden biri kafamdaki gözlüğü kastederek 'Kafandaki ne, sen veletsin, ağzın süt kokuyor’ dedi. Ben de 'işine bak, kavga istemiyorum' şeklinde cevap verdim. Onlar olay yerinden ayrıldılar ancak aramızda 15-20 metre mesafe vardı. Bana bu lafları söyleyen kişi gözüyle hareketler yapıyordu. Ben de arkadaşımla birlikte yanlarına gittim. Aynı kişi benzer şeyler söyleyince esnaf araya girdi. Daha sonradan ismini öğrendiğim Mattia Ahmet Minguzzi beni ittirdi. Bunun üzerine pazarda bulunan meyve sebze tezgahında gördüğüm bıçağı aldım. Bu kişileri korkutmak amaçlı bıçağı onlara doğru salladım. Ancak bıçak Mattia Ahmet Minguzzi'ye isabet etti. Sonrasında arkadaşımla olay yerinden kaçtık. Polisler beni evden aldılar. Bıçağı 6 kere sapladığımı hatırlamıyorum" iddiasında bulundu.

"BİZİ BIÇAKLAYACAĞINI DÜŞÜNEREK TEKMELEDİM"

Minguzzi'yi yerde yaralıyken tekmeleyen U.B. ise, "Arkadaşımla yaralanan kişi arasındaki arbedeye şahit olmadım. Diğer arkadaşımla başka ürünlere bakıyordum ancak B.B.'nin mutfak eşyaları satan tezgahtan bıçak aldığını ve koştuğunu gördüm. Ben de arkasından koştum. Arkadaşımın bu kişiyi bıçakladığını gördüm. Ben de yerde yatan kişiye tekme attım. Ben yerde yatan kişinin arkadaşımı bıçaklayacağını düşünerek tekme attım" dedi.