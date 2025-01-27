Kadıköy bit pazarında korkunç olay! İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğluna bıçaklı saldırı

27 Ocak 2025 07:27 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 07:40

İstanbul'da ünlü bir restoranın şefi olan Andrea Minguzzi'nin 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı. Pazarda yürürken kendisine omuz atan bir kişi tarafından 5 yerinden bıçaklanan Minguzzi'nin durumu ciddiyetini koruyor. İşte yaşanan korkunç olayın tüm detayları...

İstanbul​'da meydana gelen korkunç olayda 14 yaşındaki lise öğrencisi Kadıköy'de gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı. 5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan genç hastanede ölüm kalım savaşı veriyor.

İstanbul'da ünlü bir İtalyan restoranın şefi olan Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan, Özel İtalyan Lisesi'nde öğrenim gören 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 2 arkadaşıyla birlikte kaykay malzemesi ve kıyafeti almak için Kadıköy'deki bit pazarına gitti.

'ÇOK YAKIŞIKLISIN' DİYEREK LAF ATTI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; hobi olarak kaykay yapan üç arkadaş alışveriş yaparken, iddiaya göre bir kişi Minguzzi'ye omuz atarak, 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attı. Minguzzi ise, 'Pardon kardeşim' yanıtını verdi. Şüpheli, birkaç metre uzaklaştıktan sonra bu kez bıçakla dönerek 'Ben nereden senin kardeşin oluyorum' diyerek Minguzzi'ye saldırdı.

5 BIÇAK DARBESİ

Saldırgan B.B. (15), Minguzzi'yi göğüs bölgesinden 5 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Diğer saldırgan U.B. (16) ise kanlar içinde yere yığılan çocuğa yerdeyken tekmeler attı. O anlar, pazardaki güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Esnafın araya girmesine bile fırsat tanımayan iki saldırgan hızla bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Olaya tanık olan bir kadın doktor, hızlıca müdahalede bulundu, kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Kadın doktorun ilkyardımı sayesinde hayatta kalan Minguzzi, ambulansla Göztepe Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan ve ameliyat edilen Minguzzi'ye 9 ünite kan verildi. Bıçak darbelerinin akciğeri, böbreği ve kalbine isabet etmesi nedeniyle iç organları zarar gören gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ile Kadıköy Asayiş Büro Amirliği polisleri, olaya karışan iki saldırganı yakaladı. Bıçağı kullanan B.B.'nin 1 adet, U.B.'nin ise 2 adet sabıkası çıktı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen iki şüpheli tutuklandı. İtalya polisinin de aile ve Türk polisiyle görüşerek konuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi.

'TORUNUM PIRIL PIRIL BİR ÇOCUK'

Mattia Ahmet Minguzzi'nin anneannesi mimar Aynur Akıncılar ise, olayın yaşandığı gün sosyal medyadan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'dan yardım istedi.

SABAH'a konuşan anneanne, "Olayın şokunu yaşıyoruz. Alışveriş yaptıktan sonra Maltepe'ye kaykay kaymaya gideceklerdi. Aslında sık sık oraya giderler ve biz de sürekli kendilerine eşlik ederdik. Çok üzgünüz. Torunum çok sakin, kimseye zararı olmayan pırıl pırıl bir çocuk.

1 yıl Malta'da kaldıktan sonra geçen yıl İstanbul'a dönmüşlerdi. 3 dil biliyor, çifte vatandaşlık sahibi. Olay yerinde torunuma müdahale eden kişiden Allah razı olsun. Herkesten dua bekliyoruz" dedi.

'KORKUNÇ BİR OLAY'

Baba Andrea Minguzzi ve anne Yasemin Akıncılar, oğullarının uğradığı saldırının ardından hastaneye koştu. Yaşananları SABAH'a anlatan Andrea Minguzzi, "Annesinden para alıp, izin istemiş. Kaykayla ilgili parça ve kıyafet alacaklarmış.

Bit pazarında sanırım ithal ürünler erken saatlerde tükeniyormuş. Onlar da sabah erkenden gitmek istemişler. Çok korkunç bir olay bu. İç organları iyi değil. Ama ümitliyiz. Maalesef elimizden bir şey gelmiyor.

Doktorlarımız iyi ilgileniyorlar" diye konuştu. Oğlunun bilgisayar mühendisi olmayı hedeflediğini anlatan ünlü şef, "Doktorlara ve dualara emanetiz" ifadelerini kullandı.