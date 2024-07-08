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Kadıköy sahilinde Cihan Aymaz'ı istek şarkısını söylemediği için öldüren kişinin cezası belli oldu

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Temmuz 2024 21:35 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 21:36

Kadıköy sahilinde istek şarkı isteğini Cihan Aymaz reddettiği için bıçakla saldırarak denize düşüren Mehmet Caymaz'ın cezası belli oldu.

Kadıköy’de 2 Mayıs 2023 tarihinde Cihan Aymaz’ın (30) yanına yanaşan Mehmet Caymaz, bir türkü istemişti. Aymaz olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıkmıştı. Mehmet Caymaz (33), yanındaki bıçakla Cihan Aymaz’ı göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü. Tutuklu sanık Mehmet Caymaz’ın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Caymaz, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Sanık Mehmet Caymaz, son sözünde pişman olduğunu söyledi. Müşteki avukatı ise, daha önce de müzisyen cinayetleri olduğunu ve bir daha böyle cinayetlerin yaşanmaması için sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Kadıköy sahilinde Cihan Aymaz'ı istek şarkısını söylemediği için öldüren kişinin cezası belli oldu - 1. Resim
Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Caymaz’ı “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, cezada herhangi bir indirim yapmadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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