02 May 2024 11:28 - Güncelleme : 02 May 2024 11:32
Kadıköy'de alt yapı çalışmalarında rögar kapağı patladı: Sokaklar göle döndü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İSKİ'nin Kadıköy'de yaptığı çalışmada rögar kapağının patladı. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kadıköy Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde yaşanan olayda, cadde üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ ekiplerinin ortak yürüttüğü alt yapı çalışmaları sırasında yapılan bir hata nedeniyle rögar kapağı patladı.
SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI
Rögarın patlamasıyla birlikte caddeler ve yollar sular altında kalarak göle döndü. Yaşanan olay nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Mahalle sakinlerinden esnaf Murat Köse, "Ben 50 yıldır buradayım. Bakım yapılmadı. Şimdi bakım yapılıyor ama patlama oluyor" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı