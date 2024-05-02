Kadıköy'de alt yapı çalışmalarında rögar kapağı patladı: Sokaklar göle döndü

02 May 2024 11:28 - Güncelleme : 02 May 2024 11:32

Kadıköy Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde yaşanan olayda, cadde üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ ekiplerinin ortak yürüttüğü alt yapı çalışmaları sırasında yapılan bir hata nedeniyle rögar kapağı patladı.

SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI

Rögarın patlamasıyla birlikte caddeler ve yollar sular altında kalarak göle döndü. Yaşanan olay nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Mahalle sakinlerinden esnaf Murat Köse, "Ben 50 yıldır buradayım. Bakım yapılmadı. Şimdi bakım yapılıyor ama patlama oluyor" dedi.