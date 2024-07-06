Kadıköy'de hız tutkunu motosikletli taksiye ok gibi saplandı

06 Temmuz 2024 07:01 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 07:10

Meteoroloji hafta sonu hava durumunu duyurdu: İstanbul dahil pek çok ilde yağmur var

Meteoroloji hafta sonu hava durumunu duyurdu: İstanbul dahil pek çok ilde yağmur var

Kozyatağı yakınları D100 Karayolu üzerinde sabah 05.05 sıralarında Onur Özcan 34 AR 6552 plakalı motosikletiyle Murat Kara idaresindeki 34 TDS 04 plakalı taksiye çarptı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TAKSİDE HASAR OLUŞTU

Kazada taksi sürücüsü ve yolcusunda herhangi bir yaralanma izine rastlanmazken takside maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.