Kadıköy'de hız tutkunu motosikletli taksiye ok gibi saplandı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Temmuz 2024 07:01 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 07:10
Kadıköy Kozyatağı mevkiinde yaşanan trafik kazasında hızlı seyreden motosikletli taksiye çarpınca yaralandı.
Kozyatağı yakınları D100 Karayolu üzerinde sabah 05.05 sıralarında Onur Özcan 34 AR 6552 plakalı motosikletiyle Murat Kara idaresindeki 34 TDS 04 plakalı taksiye çarptı.
Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
TAKSİDE HASAR OLUŞTU
Kazada taksi sürücüsü ve yolcusunda herhangi bir yaralanma izine rastlanmazken takside maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı