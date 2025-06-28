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 | Banu İriç

Kadıköy'de izinsiz gösteri: İrfan Değirmenci dahil 47 kişi gözaltına alındı

Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda izinsiz gösteri düzenlemesinin ardından güvenlik güçlerinin uyarısına uyulmaması üzerine müdahale edildi. TİP Partili ve gazeteci İrfan Değirmenci dahil 47 kişi gözaltına alındı.

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Kadıköy'de izinsiz gösteri: İrfan Değirmenci dahil 47 kişi gözaltına alındı
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 23:21
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 23:30

İstanbul Kadıköy'de düzenlenen izinsiz gösteriye polis müdahale etti. Toplanma ve yürüyüş çağrıları sonrası polis güvenlik önlemlerini artırdı. Yasağa rağmen toplanan gruba müdahale eden güvenlik güçleri 47 kişiyi gözaltına aldı. İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Kadıköy'de izinsiz gösteri: İrfan Değirmenci dahil 47 kişi gözaltına alındı

İRFAN DEĞİRMENCİ GÖZALTINA ALINDI

Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda düzenlenen Türkiye İşçi Partisi (TİP) mensuplarının katıldığı eylemde TİP Parti Meclis üyesi İrfan Değirmenci ve 47 kişi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı tarafından gözaltı kararı verilmesinin ardından Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet suçundan gözaltına alındı.


VALİ GÜL'DEN UYARI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyada yapılan eylem çağrılarıyla ilgili olarak, kamu düzenini tehdit eden hiçbir eyleme müsamaha gösterilmeyeceğini duyurdu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı marjinal grupların sosyal medyada toplanma ve yürüyüş çağrılarında bulunduğunun görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Toplumun huzurunu, aile yapısını ve ahlaki değerlerini hedef alan bu çağrılara izin verilmemiştir. Kamu düzenini tehdit eden hiçbir toplanma veya yürüyüşe müsamaha gösterilmeyecek, ilgili birimlerce gereği yapılacaktır."

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