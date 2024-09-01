Kadıköy'de kedi katliamı! Zehirleyerek öldürdüler

01 Eylül 2024 18:51 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 18:56

İstanbul Kadıköy'de İtri Dede, Rüştiye ve Münir Nurettin Selçuk Caddesi'nde sabah saatlerinde hayvan katliamı yaşandı. İddialara göre, sokakta yaşayan kedilere zehirli sosis ve tavuk gibi yiyecekler verildiği belirtildi. Her gün sokak kedilerini besleyen mahalle sakinleri, zehirlenen kedilerin hareketsiz bir şekilde yerde yattığını ve bazılarının ise zehirlenme belirtileri göstererek acı çektiğini fark etti.

15'TEN FAZLA HAYVAN ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Vatandaşlar, kedileri derhal veteriner kliniklerine götürdü. Olayın sadece bu mahalleyle sınırlı kalmadığını ve 15'ten fazla kedinin zehirlendiğini öğrenen vatandaşlar, durumu hemen belediye yetkililerine bildirdi. Belediye ekipleri olay yerine gelerek sokakları temizledi ve zehirlenen kediler tedavi edilmek üzere veterinerlere sevk edildi. Toplu kedi zehirlenmesine mahalle sakinleri büyük tepki gösterirken olayla ilgili emniyet yetkililer soruşturma başlattı.

BAŞKAN KÖSE: ORGANİZE İŞE BENZİYOR

Katliamın yaşandığı mahalleye gelen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Sabaha karşı saat mahallelerimizden şikayet gelmeye başladı. Şu anda bulunduğumuz sokakta da ve bir iki çevre sokakta da kedi ve köpeklerimizin beslendiği mama kaplarına tahminimizce zehirli mama koyarak birçok hayvanımızın hayatına mal oldular. Yaklaşık şu ana kadar bize gelen 15'ten fazla kedimiz var. Bir tane de sahipli köpeğimiz var. 12 civarında da şu anda kedimiz şu anda tedavi altında. Bu organize bir iş olabilir. Emniyetle görüşüyoruz. Tarım İl Müdürlüğü ile görüşüyoruz." dedi.