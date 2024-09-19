Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki 2 araca çarptı

19 Eylül 2024 04:48 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 04:52

Kadıköy'de seyir halindeki lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki iki otomobile çarptı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

İstanbul​'un Kadıköy ilçesine bağlı Fenerbahçe​ Mahallesinde saat 01.30 sıralarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki lüks otomobil​ sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 2 otomobile çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kaza​ sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.