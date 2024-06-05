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Kadıköy'de lüks otel yanıyor! Alevler gökyüzünü sardı

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
05 Haziran 2024 23:03 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 00:12

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Bağdat Caddesi'ne yakın bölgede bir otelde yangın çıktı. Büyüyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kadıköy'de bir otelin havalandırma bölümünde çıkan yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı.

Fener Kalamış Caddesi'nde bulunan otelin havalandırma bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müşteriler tedbir amaçlı bir süre otelin dışına çıkarıldı.

Kadıköy'de lüks otel yanıyor! Alevler gökyüzünü sardı - 1. Resim

Otele gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, caddedeki trafik akışı kontrollü sağlandı.

Farklı ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından müşteriler tekrar içeriye alındı, caddedeki trafik akışı da normale döndü.

Kadıköy'de lüks otel yanıyor - 1. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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