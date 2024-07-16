Kadıköy'de panik anları! Sahilde yürüyen kadın bir anda denize düştü!

16 Temmuz 2024 11:22 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 11:24

Mehmetçik'ten teröristlere bir darbe daha! 7 PKK'lı öldürüldü

Mehmetçik'ten teröristlere bir darbe daha! 7 PKK'lı öldürüldü

İstanbul Kadıköy'de hareketli dakikalar yaşandı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir kadın sahilde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek bir anda denize düştü. Yüzmeyi bilmeyen kadın denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

VATANDAŞLAR DENİZE ATLAYARAK KADINI KURTARDI

Durumu gören çevredeki vatandaşlar denize atlayarak kadını kurtardı. Denize düşen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kadının vatandaşlar tarafından kurtarılma anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.