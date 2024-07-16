Kadıköy'de panik anları! Sahilde yürüyen kadın bir anda denize düştü!
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Temmuz 2024 11:22 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 11:24
Kadıköy'de korku dolu anlar yaşandı. Sahilde yürüyen bir kadın, dengesini kaybederek bir anda denize düştü. Kadını çevredeki vatandaşlar denize atlayarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul Kadıköy'de hareketli dakikalar yaşandı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir kadın sahilde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek bir anda denize düştü. Yüzmeyi bilmeyen kadın denizde boğulma tehlikesi geçirdi.
VATANDAŞLAR DENİZE ATLAYARAK KADINI KURTARDI
Durumu gören çevredeki vatandaşlar denize atlayarak kadını kurtardı. Denize düşen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kadının vatandaşlar tarafından kurtarılma anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı