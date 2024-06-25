Kadıköy'de restoranda yemek yerken tavan üstlerine çöktü!

25 Haziran 2024 23:45 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 23:46

Kadıköy ilçesi Caddebostan Plaj Yolu üzerinde saat 21.30 sıralarında çöken tavan yüzünden müşteriler yaralandı.

İddiaya göre, restoran olarak hizmet veren bir iş yerinde müşterilerin yemek yediği sırada tavan çöktü. Çökmenin etkisiyle müşteriler dışarıya kaçtı, bir kişi hafif şekilde yaralandı. Müşteriler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.