Kadıköy'de sonu gözükmeyen Dubai çikolatası sırası görenleri şoke etti!

14 Ekim 2024 12:12 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 12:30

Dubai'nin viral olan fıstıklı künefe çikolata barı tüm dünyaya yayıldı. Sosyal medyada binlerce tarif ve tadım videoları paylaşıldı. Kadıköy'de Dubai çikolatası üreten bir mekanının önünde kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi.

TikTok​'ta paylaşıldıktan sonra viral olan Dubai çikolatasının tarifi​ binlerce kişi tarafından denendi. Dubai çikolatasını deneyen kullanıcılar deneyimlerini sosyal medyada paylaşınca milyonlarca insan da bu çikolatanın tadını merak etti.

DUBAİ ÇİKOLATASI SIRASI

İşletmeler ve markalar ise hemen bu çikolatadan üretip piyasaya sürdü. Onlardan biri de Kadıköy'de bulunan bir mekan oldu. Dubai çikolatası satan mekanın önünde kaydedilen görüntüler görenleri şaşkına çevirdi.

SIRANIN SONU GÖZÜKMEDİ

Çikolatayı denemek isteyen onlarca vatandaş mekana akın etti. Sıranın sonu gözükmezken, o anları kaydeden sosyal medya kullanıcısı 'Bedava mı dağıtılıyor, benim mi haberim yok?' ifadelerini kullandı.

DUBAİ ÇİKOLATASI TARİFİ

Çikolataları Eritin: Bitter ve sütlü çikolatayı benmari usulü eriterek başlayın. Çikolatalar tamamen eriyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Gül Suyu ve Safran: Eriyen çikolatanın içine gül suyunu ve isteğe bağlı olarak safranı ekleyin. İyice karıştırın.

Kalıp Hazırlığı: Karışımı, yağlı kağıt serili bir kalıba dökün. Üzerine beyaz çikolatayı da benmari usulü eritin ve çikolata karışımının üzerine gezdirin. Bir çatal veya bıçakla hafifçe karıştırarak desenler oluşturun.

Kuruyunca Süsleme: Çikolata henüz sıcakken, üzerine öğütülmüş antep fıstığı veya bademi serpiştirin. Son olarak bir tutam deniz tuzu ekleyin.

Soğutma: Çikolatanın kalıpta tamamen soğuması için buzdolabında yaklaşık 1-2 saat bekletin.

Kesme ve Servis: Çikolata katılaştıktan sonra kalıptan çıkarın ve dilimleyerek servis edin.