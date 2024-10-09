"Kadın cinayetleri dursun" diyen kadının fotoğrafına TikTok'ta tüyler ürperten yorum!

09 Ekim 2024 09:32 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 09:48

Semih Çelik'in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i korkunç şekilde katletmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Kadın cinayetlerine tepkiler yükselirken TikTok'ta yürüyüşe giden genç kadına gelen yorum tüyler ürpertti.

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katleden Semih Çelik'in annesinden yeni açıklama! İddialı sözleri gündem oldu

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katleden Semih Çelik'in annesinden yeni açıklama! İddialı sözleri gündem oldu

İstanbul Fatih'te Semih Çelik​ isimli katil​ Ayşenur Halil​ ve İkbal Uzuner​'i acımasızca öldürdü. Önce evine davet ettiği Ayşenur'u daha sonra da surlara çağırdığı İkbal'i öldüren Çelik metrelerce yükseklikten atlayarak intihar etti.

Telefonunda yapılan incelemelerde katilin İncel grubuna üye olduğu ortaya çıkarken çocuklara sosyal medya üzerinden tehdit ve cinsel istismarda bulunan birçok üye sabah saatlerinde gözaltına alındı.

SKANDAL YORUM TÜYLER ÜRPERTTİ

OIaya tepkiler çığ gibi büyürken TikTok'ta yapılan bir yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İkbal ve Ayşenur'un katledilmesinin ardından yürüyüş kapan bir kadının fotoğrafının altına yorum yapan sapkın tepki çekti. "Biri bunu da 5 parçaya ayırsın" ifadeleri tüyler ürpertti.

Gelen tepkiler üzerine sapkın düşünceli kullanıcı apar topar sosyal medya hesabını kapattı.