Kadın çobanın cansız bedeni sulama kanalında bulundu

23 Temmuz 2024 15:39 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 15:43

Bir anlık dalgınlık 1 yaşındaki bebeğin sonu oldu!

Bir anlık dalgınlık 1 yaşındaki bebeğin sonu oldu!

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Köprülük kırsal Mahallesi'nde yaşanan olayda, hayvan otlatmaya çıkan 39 yaşındaki Rahime Demirağı'ndan uzun süre haber alınamadı. Demirağı'ndan haber alamayan yakınları çevrede arama yaptı.

CANSIZ BEDENİ KANALDA BULUNDU

Yapılan aramada sulama kanalının kenarında kadına ait terlik ve baston bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden dalgıç polisler, kanalda arama yaparak kadının cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kadının suya nasıl düştüğü ile ilgili araştırmalar devam ediyor.