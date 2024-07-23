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Kadın çobanın cansız bedeni sulama kanalında bulundu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Temmuz 2024 15:39 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 15:43
Kadın çobanın cansız bedeni sulama kanalında bulundu

Şanlıurfa’da hayvan otlatmaya çıkan kadın çobanın cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Köprülük kırsal Mahallesi'nde yaşanan olayda, hayvan otlatmaya çıkan 39 yaşındaki Rahime Demirağı'ndan uzun süre haber alınamadı. Demirağı'ndan haber alamayan yakınları çevrede arama yaptı.

CANSIZ BEDENİ KANALDA BULUNDU

Yapılan aramada sulama kanalının kenarında kadına ait terlik ve baston bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden dalgıç polisler, kanalda arama yaparak kadının cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kadının suya nasıl düştüğü ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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