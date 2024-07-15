Kadın dilenci topladığı paraları sayarken görüntülendi! Zabıtayı görünce böyle kaçtı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Temmuz 2024 16:23 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 16:25
Osmaniye'de topladığı paraları ağaç gölgesinde sayan dilenci, zabıtayı görünce kaçmaya başladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Osmaniye Musa Şahin Bulvarı’nda kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Halkın duygularını sömürerek para toplayan bir dilenci, ağaç gölgesinde topladığı paraları sayarken görüntülendi.
ZABITAYI GÖRÜNCE ARA SOKAĞA KAÇTI
Zabıtaları gören kadın yerdeki paraları toplayarak kaçtı. Dilenci kadın bir ara sokağa girerek gözden kayboldu.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı