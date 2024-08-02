Kadın doktor hayatının şokunu yaşadı! Dilenci kılığında gelip, milyonluk mücevherlerini çaldılar

02 Ağustos 2024 10:06 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 10:32

İlkadım ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki doktor İnci Yurt, soygun şokuyla sarsıldı.

İki kadın hırsız, Yurt'un aile apartmanındaki dairesine dilenci kılığında girip cerrahi maske ve eldiven kullanarak evini soydu.

Hırsızlar önce evin içinde bulunan kasayı açtı, sonrasında da kasanın içinde bulunan tamamı özel tasarım 2 milyon 500 bin lira değerindeki pırlanta ve değerli taşlar ile 10 bin euro'yu alıp kayıplara karıştı.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

24 yaşındaki S.Y. ve 20 yaşındaki B.V. isimli kadınlar, polisin hem apartmanın güvenlik kamerasının hem de sokak kameralarının görüntülerini takip etmesi sonucu yakalandı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Sabah'ın haberine göre; 30'un üzerinde hırsızlıktan suç kayıtları bulunan iki kadın çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldılar.

Evi soyulan İnci Yurt, çalınanların listesini polise sundu.

ÇALINAN EŞYALAR ORTADA YOK

Yurt, "Ben annem ile beraber yaşıyorum. Burası tamamen akrabalarımızın yaşadığı apartman. Annem bir yakınımızın cenazesi nedeniyle başsağlığı dilemek için köye gitmişti. Evde kimse olmadığı anı bilen kişiler gelip soygunu gerçekleştirmiş.

HEPSİ ÖZEL TASARIMDI

Kasa benim odamda idi. Anahtarı ise annemin odasında çamaşır dolabının altındaydı. Cerrahi eldiven kullanan hırsızlar kasada bulunan tamamı özel tasarım olan 2 milyon 500 bin lira değerindeki pırlantalarımı ve 10 bin euro parayı alarak kaçmışlar.

Polis kamera kayıtlarından iki hırsızı buldu. Hatta bizim eve girdikleri kıyafetleri değiştirdikleri yerin görüntüleri de var ama onlar şimdi serbest. Bizim çalınan eşyalarımız da ortada yok" diye konuştu.