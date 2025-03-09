Kadın-erkek aynı safta teravih namazı kılmıştı! Tepki çeken görüntülere inceleme başlatıldı

Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde kadınlarla erkeklerin karışık şekilde teravih namazı kıldığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntüler üzerine Üsküdar Kaymakamlığı, inceleme başlatıldığını duyurdu. Kaymakamlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada "Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde kadın erkek yan yana namaz kılmış" şeklinde görüntüler paylaşıldığı aktarıldı.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI"

Bununla ilgili yetkili kurumlarca gerekli incelemenin başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan değerlendirmede, camimize kadın cemaatin yoğun ilgi gösterdiği, kendilerine ayrılan bölümün yetersiz kalmasından dolayı cami içerisinde paravanla ilave bölüm oluşturulduğu, erkek kadın cemaatin birbirlerinden ayrı bir şekilde ibadetlerine imkan verildiği, bu ve benzeri olumsuz görüntülerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı müşahede edilmiştir."