Kadın güvenlik görevlisine dehşeti yaşattı! Rehin aldı, kulübeyi ateşe verdi

04 Aralık 2024 10:04 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 10:20

Adana’da korku dolu anlar yaşandı. Maskeli bir şüpheli bilinmeyen bir nedenle sitenin kadın güvenlik görevlisini rehin alıp rastgele ateş etmeye başladı. Başka bir kişi de güvelik kulübesini ateşe verdi. Dehşet dolu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Dehşete düşüren olay Adana​'da yaşandı. Yüzü maskeli bir şüpheli ve arkadaşı henüz bilinmeyen sebepten dolayı elinde tabanca​ ile siteye geldi. Şüpheli, kadın güvenlik görevlisini tabanca ile rehin​ alıp dışarı çıkartarak rastgele ateş etmeye başladı.

KULÜBEYİ YAKTI

Korkunç anlarda diğer şüpheli de güvenlik kulübesini ateşe verdi ve güvenlik görevlisinin kafasına silah doğrulttu. Bu korku dolu anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.