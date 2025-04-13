Kadın hastalar hakkında ahlaksız mesajlar! Doktorlar serbest bırakıldı

Bazı doktorların kadın hastalar hakkında bir WhatsApp grubunda yaptığı uygunsuz yazışmalar büyük tepkiye yol açtı. Sosyal medyada hızla yayılan mesajlar hem sağlık camiasında hem de kamuoyunda öfke uyandırırken, skandalın merkezindeki iki doktor gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bazı doktorların, kadın hastalara yönelik olduğu öne sürülen ahlaka aykırı mesajları kamuoyunda sert tepkilere neden oldu. Bir WhatsApp grubunda paylaşıldığı iddia edilen uygunsuz içerikler kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi. Olayın basına yansımasının ardından hem adli hem de idari süreç eş zamanlı olarak başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, yazışmalarda adı geçen iki doktor hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak” suçlamalarıyla soruşturma açıldığını duyurdu. Açıklamada, şüpheliler S.Ö. ve O.T. için gözaltı talimatı verildiği, olayın tüm yönleriyle ve titizlikle incelendiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan doktorlar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

Olayın gündeme gelmesinin ardından Selçuk Üniversitesi de konuyla ilgili açıklama yaptı. Üniversite yönetimi, tıp fakültesi hastanesinde görevli bazı sağlık çalışanlarının dahil olduğu iddialar üzerine idari soruşturma başlatıldığını ve adı geçen personelin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Tepki çeken mesajların içerikleriyle ilgili resmi makamlardan detaylı bilgi paylaşılmadı. Ancak sosyal medyada dolaşıma giren ekran görüntülerinde, kadın hastalara ilişkin son derece rahatsız edici ve meslek etiğiyle bağdaşmayan ifadeler bulunduğu öne sürüldü.