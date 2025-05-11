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 | Murat Makas

Kadın hedef gösterdi, maskeli üyeler böyle kaçırdı! Örgüte 3 ilde dev operasyonun görüntüleri

Batman merkezli 3 ilde 6 aydır izlenen suç örgütüne yönelik baskın düzenlendi. Bir kadın aracılığıyla mağdurları belirleyen çete üyeleri gece baskınlar düzenledi. Çeşitli suçlara imza atan örgüt köşeye sıkıştırıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 12:21

Batman merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, kentte yaşanan suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, gece vakti iş yeri ve araç kurşunlama gibi 7 farklı olayın aydınlatılması için başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilerin organize şekilde hareket ettikleri belirlendi.

Kadın hedef gösterdi, maskeli üyeler böyle kaçırdı! Örgüte 3 ilde dev operasyonun görüntüleri

ÖRGÜT ÜYELERİ GECE ZORLA KAÇIRIYOR

Yürütülen araştırmalarda, örgüt üyelerinin aralarında bulunan bir kadın aracılığıyla mağdurları belirlediği, bu kadının yönlendirmesiyle kar maskesi takan örgüt üyelerinin mağdurları gece saatlerinde silah zoruyla kaçırarak ellerini ve ayaklarını kelepçelediği ortaya çıktı. Kaçırılan şahısların hesaplarındaki kripto paraların gasbedilerek farklı hesaplara aktarıldığı da tespit edildi. Ayrıca, aynı örgütün il genelinde belirlediği bazı mağdurların iş yerlerine ve araçlarına yönelik silahlı saldırılar düzenlediği tespit edildi.

Kadın hedef gösterdi, maskeli üyeler böyle kaçırdı! Örgüte 3 ilde dev operasyonun görüntüleri

OPERASYON SÜRECİ 6 AY SÜRDÜ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 6 ay süren titiz çalışmalar sonucunda suç örgütü üyesi 10 kişi tespit edildi. Batman merkezli olmak üzere 3 farklı ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, kaçma girişiminde bulunan bazı şüpheliler de başarılı şekilde yakalandı. Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kadın hedef gösterdi, maskeli üyeler böyle kaçırdı! Örgüte 3 ilde dev operasyonun görüntüleri
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