Kadın sürücülerin tekmeli tokatlı 'yol verme' kavgası

10 May 2024 11:21 - Güncelleme : 10 May 2024 11:44

Pendik'te Velibaba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 kadın sürücü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek tekme tokat kavgaya dönüştü.

OLAY ANI KAMERADA

Yol ortasında saç baş yolarak kavga eden kadınları vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Caddede uzun kuyruklar oluşurken, diğer sürücüler de kornaya basarak olaya tepki gösterdi. Trafikte 'bu kadarına da pes' dedirten o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.