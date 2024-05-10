Kadın sürücülerin tekmeli tokatlı 'yol verme' kavgası
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 May 2024 11:21 - Güncelleme : 10 May 2024 11:44
İstanbul Pendik'te iki kadın sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga kameraya yansıdı.
Pendik'te Velibaba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 kadın sürücü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek tekme tokat kavgaya dönüştü.
OLAY ANI KAMERADA
Yol ortasında saç baş yolarak kavga eden kadınları vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Caddede uzun kuyruklar oluşurken, diğer sürücüler de kornaya basarak olaya tepki gösterdi. Trafikte 'bu kadarına da pes' dedirten o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı