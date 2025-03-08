Kadın tutuklulara 8 Mart jesti! 5 gün süreyle açık görüş hakkı

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında, cezaevlerinde bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara 10-14 Mart tarihleri arasında açık görüş imkanı tanındı.



Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik kapsamında ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un takdiriyle yaptırılacak görüşlerle, kadın tutuklu ve hükümlülerin 1. dereceden akrabalarıyla açık görüş yapabileceği kaydedildi.