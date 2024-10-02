Kadına bıçak çekip darp etti! Vatandaşlar saldırganı evire çevire dövdü

02 Ekim 2024 13:05 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 13:16

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kadın ve erkek sokak ortasında kavgaya tutuştu. Kadının üzerine yürüyen adam, çıkardığı bıçakla tehditler yağdırdı. Durumu gören vatandaşlar, saldırganı evire çevire dövdü. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul​ Beylikdüzü​ ilçesi Barış Mahallesi’nde sokak ortasında bir kadın​ ve erkek​ tartışmaya başladı. Alevlenen tartışma şiddete dönüştü. Sinirden çılgına dönen adam, bıçak çektiği kadını darp etmeye başladı. Saldırgan, müdahale etmek isteyen vatandaşlara da tepki gösterdi.

SALDIRGANI EVİRE ÇEVİRE DÖVDÜLER

Kadının darp edildiğini gören vatandaşlar, olaya müdahale ederek önce kadını kurtardı ardından bıçaklı saldırganı tekme toka dövdü. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.

Görüntülerde, elinde bıçak olan şahsın kadını darp ettiği ve çevreye bağırdığı ardından ise onlarca vatandaşın olaya müdahale ederek saldırganı tekme tokat dövdüğü anlar yer aldı. Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. saldırgan şahıs gözaltına alınırken, darp edilen kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.