Kadına yönelik şiddete ilişkin TBMM'den karar geçti: Resmi Gazete'de yayımlandı

12 Ekim 2024 00:13 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 00:15

Kadına yönelik şiddete ilişkin araştırma komisyonu kuruluyor. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararla birlikte TBMM'de son iki haftada üç komisyon kurulması kararı çıktı.

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Son dakika | Narin ve Sıla bebek olayları sonrası harekete geçildi: Çocuklar için komisyon kurulacak!

TBMM​ Genel Kurulu'ndan geçen kadına şiddetin araştırılmasına yönelik komisyon​ kurulması kararı Resmi Gazete​'nin 12 Ekim sayısında yayımlandı. Komisyon 22 üyeden oluşacak ve başkan, başkan yardımcısı, katip üye seçiminden itibaren üç ay çalışacak.

SON İKİ HAFTADA ÜÇ KOMİSYON KURULDU

TBMM'de son iki haftada üç komisyon kurulması kararı geçti. Kadına şiddet​, çocukların korunması ve yapay zeka konularında üç ayrı araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Üç komisyon için ilerleyen günlerde 22'şer üye seçilecek. Daha sonra başkanları belirlenecek komisyonlar çalışmalarına başlayacak. Süreleri üç ay olacak komisyonlar, Ankara dışında da çalışabilecek. İhtiyaç halinde bu süre uzatılabilecek.