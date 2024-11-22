Kadına yönelik şiddeti araştırma komisyonu başkanı Hulki Cevizoğlu oldu

22 Kasım 2024 00:15 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 00:25

Kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu'na seçilen üyeler Resmi Gazete'de açıklandı. 21 isimden oluşan komisyonun başkanlığına seçilen isim dikkat çekti.

Kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi için kurulan Meclis komisyonunun başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu seçildi.

Resmi Gazete'nin 22 Kasım Cuma tarihli sayısında 21 üyeden oluşan komisyona seçilen isimler ilan edildi. "Kadınların Her Türlü Şiddet ve Ayrımcılığa Maruz Kalmalarının Önlenerek Bu Alandaki Mevcut Düzenlemelerin Gözden Geçirilmesi ve Alınması Gereken Ek Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu" başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu seçildi. AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut sözcü olarak belirlendi.