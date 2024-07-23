Kadınlar birbirine girdi! Elindeki telefonu yüzüne fırlattı

23 Temmuz 2024 11:52 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 11:57

Ankara'nın Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi'nde sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

Kavga eden iki kadın ile onları ayırmaya çalışan bir erkeğin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

YÜZÜNE CEP TELEFONU FIRLATTI

Kavgada sinirlerine hakim olamayan kadın ise kavga ettiği diğer kadının yüzüne cep telefonu attı.