Kadınlar birbirine girdi! Elindeki telefonu yüzüne fırlattı
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Temmuz 2024 11:52 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 11:57
Ankara'da birbirine giren iki kadını, bir erkek ayırmaya çalıştı. Taraflardan birinin diğerinin yüzüne telefon attığı anlar kameraya yansıdı.
Ankara'nın Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi'nde sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi.
Kavga eden iki kadın ile onları ayırmaya çalışan bir erkeğin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
YÜZÜNE CEP TELEFONU FIRLATTI
Kavgada sinirlerine hakim olamayan kadın ise kavga ettiği diğer kadının yüzüne cep telefonu attı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı