Kadınların bekarlık soyadı düzenlemesinde yeni karar

Evli kadınların bekarlık soy isimlerini ancak eşinin soy ismiyle birlikte kullanımını zorunlu tutan yasa​ maddesinde son karar belli oldu. 9. Yargı Paketi ile birlikte geçmesi beklenen bekarlık soyadını kullanabilme koşulu siyasi partilerin teklifiyle kaldırıldı. Kadınların soyadlarını tek başına kullanabileceği açıklandı.

Teklifteki söz konusu madde şu şekildeydi:

“Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır. Şu kadar ki; kadın​ evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Kadının soyadı, kendi soyadı ile önceki kocasının soyadından oluşuyorsa kadın bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının soyadının önünde kullanabilir.”