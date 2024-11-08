Kadınların bekarlık soyadı düzenlemesinde yeni karar
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunulan 9.Yargı Paketi'nde evli kadınları ilgilendiren soy isim düzenlemesinde geri adım atıldı. Bekarlık soy isim kullanımını koşula bağlayan madde yasadan çıkarıldı. İşte söz konusu maddenin ayrıntıları...
Evli kadınların bekarlık soy isimlerini ancak eşinin soy ismiyle birlikte kullanımını zorunlu tutan yasa maddesinde son karar belli oldu. 9. Yargı Paketi ile birlikte geçmesi beklenen bekarlık soyadını kullanabilme koşulu siyasi partilerin teklifiyle kaldırıldı. Kadınların soyadlarını tek başına kullanabileceği açıklandı.
Teklifteki söz konusu madde şu şekildeydi:
“Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır. Şu kadar ki; kadın evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Kadının soyadı, kendi soyadı ile önceki kocasının soyadından oluşuyorsa kadın bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının soyadının önünde kullanabilir.”