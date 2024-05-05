Kadroya alınmayan Leonardo Bonucci'den açıklama! 

05 May 2024 18:35 - Güncelleme : 05 May 2024 18:41

Fenerbahçe, yarın Konyaspor'a konuk olacakları Süper Lig'in 35. haftasında sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde ile birlikte Serdar Aziz ve Leonardo Bonucci'yi kamp kadrosuna dahil etmedi.

Kadroda yer almayan Leonardo Bonucci, teknik direktör İsmail Kartal tarafından tercih edilmedi ve bunun üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"TAKIMA YARDIMCI OLACAĞIM"

Tecrübesini aktarmaya devam edeceğini belirten Bonucci, "Saha içi ve saha dışında tüm tecrübem ve çabamla takıma yardımcı olmaya çalışıyorum ve etmeye de en iyi şekilde devam edeceğim." dedi.

Sarı lacivertli takıma ara transfer döneminde gelen 37 yaşındaki yıldız futbolcu, Fenerbahçe'de 10 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.