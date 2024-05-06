Kafa kafaya çarpışan 2 araç alev alev yandı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 May 2024 11:33 - Güncelleme : 06 May 2024 11:39
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki SUV araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araç alev alev yandı.
Tekeler Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen SUV tarzı araç ile SUV tarzı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen araç, alev aldı.
3 KİŞİ YARALANDI
Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada 3 kişi yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alan araca çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha sonrasında adrese ulaşan itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı