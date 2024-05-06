Kafa kafaya çarpışan 2 araç alev alev yandı

06 May 2024 11:33 - Güncelleme : 06 May 2024 11:39

Petrol büyük kayıpların ardından yükselişe geçti! Suudi Arabistan'ın fiyat artırımı etkili oldu

Petrol büyük kayıpların ardından yükselişe geçti! Suudi Arabistan'ın fiyat artırımı etkili oldu

Tekeler Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen SUV tarzı araç ile SUV tarzı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen araç, alev aldı.

3 KİŞİ YARALANDI

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada 3 kişi yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alan araca çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha sonrasında adrese ulaşan itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.