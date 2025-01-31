Kağıthane’de 8 katlı binada yangın paniği!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

31 Ocak 2025 05:33 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 05:34

Kağıthane’de 8 katlı bir binanın en alt katında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Bütün mahalleliyi sokağa döken yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde saat 23.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Söğüt Sokak'ta yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 8 katlı binanın en alt katında bulunan marangoz atölyesinde başlayan yangın kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bütün sokağı duman kapladığı için mahalleliyi sokağa döken yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Müdahalenin ardından ekipler olay yerinden ayrılırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. İlgili Haberler Kartalkaya'da yangın sırasında "Bölgeden çekildiler" iddiası! Videoyla cevap verdiler Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınında yeni gelişme: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan suç duyurusu hamlesi