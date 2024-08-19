Kağıthane'de Filistinli iş adamına suikast! Saldırının görüntüleri ortaya çıktı

19 Ağustos 2024 14:50 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 14:53

İstanbul Kağıthane'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, içerisinde Filistinli iş adamı F.M, arkadaşı A.K. ve koruması E.K.'nin bulunduğu park halindeki otomobile, silahla ateş açtı.

Saldırıda, şoför koltuğunda oturan 30 yaşındaki Filistinli A.K. olay yerinde hayatını kaybederken, Filistin uyruklu iş adamı F.M. ve koruması E.K. yaralandı.

Saldırgan, silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralı F.M. ve E.K.'yi ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ardından hastaneye kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Hastaneye kaldırılan F.M.'nin durumunun ağır olduğu, koruma E.K.'nin ise ayağından yaralandığı ve durumunun iyi olduğu bildirildi. Saldırıda onlarca kurşun sıkıldığı belirlenirken, olay yeri inceleme ekipleri çevrede ve otomobilde uzun süre incelemelerde bulundu.

SUİKAST SİLAHINI BIRAKIP KAÇTI

Yapılan incelemeler sonucunda olay yerinde susturucu takılmış bir tabanca ve çok sayıda boş kovan bulundu. A.K.'nin cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Silahlı saldırının yaşandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın peş peşe ateş ettiği görülürken, korku ile çığlık atan şahıslar da kameraya yansıdı.