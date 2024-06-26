Kağıthane'de hareketli anlar! Ortalık savaş alanına döndü! Polis biber gazı sıkarak ayırdı

26 Haziran 2024 11:52 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 12:02

Kağıthane'de akşam saatlerinde meydana gelen ve ortalığın savaş alanına döndüğü olay güçlükle yatıştırıldı.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde bir binada yaşayan Orhan A., karşısındaki oto yıkama dükkanı hakkında gürültü geldiği sebebiyle polise ihbarda bulundu.

Şikayetin komşusu tarafından yapıldığını öğrenen iş yeri sahibi Yavuz G. sokağa çıkarak, "Kim şikayet etti beni, erkekse insin aşağıya" diyerek bağırdı.

TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Bunun üzerine şikayet eden bina sakini sokağa inerek Yavuz G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü.

O esnada Yavuz G., karşı tarafa silah çekti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerini gören Yavuz G. silahını iş yerine saklayarak kepengini de kapattı.

POLİSTEN BİBER GAZLI MÜDAHALE

Olaylar tam duruldu derken Yavuz G. ve akrabaları Eren K., Hamis K. isimli kadın ve kadının gelini tekrardan şikayetçi olan adama saldırdı. Kağıthane polis ekipleri yeniden kavgaya tutuşan tarafları biber gazı sıkarak ayırdı.

Sokağın karıştığı kavga ise kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından polis ekipleri, Yavuz G.'den silahı sakladığı iş yerinin kepengini açmasını istedi.

İŞ YERİNDEN ÇIKANLAR ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Ancak Yavuz G., kepengi açmayarak polise direnmesi üzerine ortalık bir kez daha karıştı. Tarafların biber gazıyla etkisiz hale getirildiği olayda, iş yerine girmek için olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

O esnada gelen bir iş yeri çalışanı kepengi açtı. Polis ekipleri iş yerinde arama gerçekleştirdi. Ekipler, aramalarda tabanca ve kılıç ele geçirirken, gözaltına alınan 5 kişi emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.