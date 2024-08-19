Kağıthane’de iş adamına suikast: Susturuculu silahla vurdular!
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Ağustos 2024 01:16 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 01:19
Kağıthane’de Filistinli iş adamına susturuculu silahla suikast düzenlendi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde Filistinli olduğu öğrenilen iş adamına kişi veya kişiler tarafından susturuculu silahla silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda araçta bulunan bir Filistinli susturuculu silahla vurularak hayatını kaybederken, kurşunların hedefi olan 1 Filistinli ve koruması ise yaralandı.
İŞ ADAMININ DURUMU AĞIR
Hastaneye kaldırılan iş adamının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası şüpheli veya şüphelilerin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Saldırı nedeniyle polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı