Kağıthane'de sokak ortasında dehşet! Husumetlisini herkesin gözü önünde başından vurdu

16 Ağustos 2024 14:57 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 15:21

Dehşetin adresi bu kez İstanbul Kağıthane. 23 yaşındaki Ömer Faruk Yıldız, motosikletiyle caddede dolaştığı sırada husumetlisi 22 yaşındaki Yakup Işık ile karşılaştı. İkili bir anda tartışmaya başladı.

SİLAHINI ÇIKARIP BAŞINDAN VURDU

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce dehşet dolu anlar yaşandı. Kavga sırasında Yıldız, koşarak gelip Işık'a tekme attıktan sonra silahını çıkarıp Işık'ın kafasına ateş etti ve mahalleden koşarak uzaklaştı.

Sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Işık'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Işık'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAMERALAR TEK TEK İNCELENDİ

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Görüntüleri inceleyen ekipler, Ömer Faruk Yıldız'ın yerini kısa sürede tespit ederek yakaladı. Gözaltına alınıp polis merkezine götürülen Yıldız'ın, dolandırıcılık, uyuşturucu madde bulundurma ve 6 motosiklet hırsızlığı suçlarından, suç kaydı olduğu tespit edildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEHŞET DOLU ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Ömer Faruk Yıldız ve Yakup Işık'ın dehşete düşüren kavgası kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tarafların birbirine vurmaya çalıştığı, o esnada vatandaşların araya girdiği görülüyor. Daha sonra Ömer Faruk Yıldız'ın motosikletin bölmesinden silahı aldığı ve kısa süre sonra koşarak Yakup Işık'a doğru tekme atıp ateş ederek olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor.