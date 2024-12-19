Kağıthane'de şüpheli olay! İranlı fenomen evinin penceresinden düştü: 2 yaşındaki kızı evde mahsur kaldı

19 Aralık 2024 11:12 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 11:29

İstanbul Kağıthane'de İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni, 4'üncü kattaki evinin penceresinden düştü. Ağır yaralanan fenomen hastaneye kaldırılırken, evde mahsur kalan 2 yaşındaki kızı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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İstanbul​ Kağıthane​'de yaşayan İranlı​ sosyal medya fenomeni​ Sara Mohseni 4. katta bulunan evinin penceresinden düştü. Şüpheli bulunan olayda fenomen isim ağır yaralandı.

FENOMEN İSİM PENCEREDEN DÜŞTÜ

6 Aralık'ta yaşanan olayda sosyal medya fenomeni 01.00'da taksi ile evine geldi. Bir süre evde vakit geçiren genç kadın gece 04.00'da 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Sesleri duyan komşular durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan fenomene ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ekipler sosyal medya fenomeninin 2 yaşındaki kızının evde mahsur kaldığını tespit etti. Ekipler büyük korku yaşayan çocuğu da kurtardı. Sara Mohseni'nin durumu ciddiyetini korurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.