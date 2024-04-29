29 Nisan 2024 10:14 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 10:20
Kahraman Mehmetçik 2 PKK'lı teröristi öldürdü
Son dakika haberi: Kahraman Mehmetçik Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK'lı teröristi öldürdü.
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde teröristlere darbe indiriyor. Milli Savunma Bakanlığı yeni operasyonun detaylarını paylaştı. Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist öldürüldü.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı şu ifadelere yer verdi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor.
Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr