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29 Nisan 2024 10:14 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 10:20

Kahraman Mehmetçik 2 PKK'lı teröristi öldürdü

Son dakika haberi: Kahraman Mehmetçik Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK'lı teröristi öldürdü.

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Kahraman Mehmetçik 2 PKK&#039;lı teröristi öldürdü

Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde teröristlere darbe indiriyor. Milli Savunma Bakanlığı yeni operasyonun detaylarını paylaştı. Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist öldürüldü.

Kahraman Mehmetçik 2 PKK'lı teröristi öldürdü - 1. Resim

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı şu ifadelere yer verdi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. 

Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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