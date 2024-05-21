Kahraman Mehmetçik teröre geçit vermiyor! 6 PKK'lı etkisiz halde
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
21 May 2024 11:28 - Güncelleme : 21 May 2024 11:38
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk askeri terör operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı operasyona ilişkin detayları paylaştı.
MSB şu açıklamaları yaptı:
"Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz."
Kaynak: tgrthaber.com.tr