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Kahraman Mehmetçik teröre geçit vermiyor! 6 PKK'lı etkisiz halde

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
21 May 2024 11:28 - Güncelleme : 21 May 2024 11:38

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk askeri terör operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi.

Kahraman Mehmetçik teröre geçit vermiyor! 6 PKK'lı etkisiz halde - 1. Resim

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı operasyona ilişkin detayları paylaştı.

MSB şu açıklamaları yaptı:

"Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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